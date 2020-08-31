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31 августа 2020, 12:22

Число безработных в России за время пандемии увеличилось почти в 5 раз

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31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество официально зарегистрированных безработных в России за период пандемии увеличилось с 727 тыс. до 3,6 млн, или почти в 5 раз. Об этом сообщил ТАСС министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"За период пандемии нового коронавируса в центрах занятости зарегистрировались более чем 2,5 млн человек дополнительно. То есть число зарегистрированных возросло с 727 тыс. до 3,6 млн человек", - сказал он на обсуждении мер по повышению уровня занятости населения в партии "Единая Россия".

Антон Котяков добавил, что на сегодняшний день в России уровень безработицы по методике международной организации труда составляет 6,3%. "Это примерно 4,7 млн граждан, находящихся в поиске работы. Рост по отношению к начальному периоду составил 35%, или 1,2 млн человек", - отметил он.

В июле, по данным Росстата, уровень безработицы в РФ вырос на 0,1 процентного пункта - до 6,3% от общей численности экономически активного населения.-0-

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