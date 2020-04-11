Число безработных в Украине выросло на 50 тыс. человек

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число безработных в Украине за последние две недели увеличилось на 50 тыс. человек. Об этом премьер-министр страны Денис Шмыгаль рассказал в эфире телеканала "Украина", сообщает "Укринформ".

По словам премьер-министра, ситуация с занятостью в Украине сейчас не в лучшем состоянии. "За последние две недели количество безработных выросло почти на 50 тысяч", - сказал Денис Шмыгаль.

Он также добавил, что уже в мае в стране планируется создать 500 тыс. рабочих мест, чтобы Украина не оказались на пороге еще более глубокого экономического кризиса.

Как сообщал "Укринформ" ранее, под председательством Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в пятницу состоялось учредительное заседание Совета по вопросам экономического развития Украины. Его задачей является выработка экономических стратегий по преодолению последствий распространения коронавируса.-0-