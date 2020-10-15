Число безработных в Украине за год выросло на 62%

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По состоянию на 1 октября количество безработных в Украине на 62% больше, чем на аналогичную дату 2019 года. Об этом сообщили УНН в Государственном центре занятости Украины.

"На 1 октября количество безработных, зарегистрированных в Государственной службе занятости, составило 433 тыс. человек, что на 62% больше, чем на соответствующую дату прошлого года", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что число актуальных вакансий, заявленных работодателями в Государственную службу занятости, составило 68 тыс., что на 32% меньше, чем на 1 октября 2019 года.

"Итак, дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы остается существенным. По состоянию на 1 октября 2020 года в среднем по Украине на одно свободное рабочее место претендовали шесть безработных (на 1 октября 2019 года - три)", - добавили в ведомстве.

В Государственном центре занятости Украины ранее сообщали, что с начала карантина, с 12 марта, статус безработного в стране получили 525 тыс. человек - показатель на 53% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наиболее востребованные специальности, по данным Киевского центра занятости, это водители автотранспорта, контролеры и слесари-ремонтники.-0-