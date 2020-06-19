Число безработных в Украине за год выросло на 76%

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине число безработных в июне 2020 года составило 516 тыс. человек, что на 76% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную службу занятости Украины.

"В связи с пандемией COVID-19 произошло сокращение спроса на рабочую силу и существенный рост обращений граждан за помощью в трудоустройстве в центры занятости. По состоянию на 12 июня количество безработных, зарегистрированных в Государственной службе занятости, составляет 516 тыс. человек, что на 76%, или на 223 тыс., больше, чем по состоянию на соответствующую дату прошлого года", - сообщили в Государственной службе занятости Украины.

Отмечается, что с начала действия карантина (12 марта) по 11 июня было зарегистрировано 285 тыс. безработных, что почти вдвое больше, чем за соответствующий период 2019 года.

"Во время карантина многие работодатели вводили меры по обеспечению дистанционной работы сотрудников и предоставлению услуг онлайн. Эти решения не потеряют своей актуальности и после завершения карантина. Поэтому может остаться спрос на курьеров, онлайн-преподавателей, ІТ-специалистов, особенно в области разработки сайтов и т.п. При этом уже сейчас можно ожидать сокращения спроса на работников в отраслях, которые не смогут полноценно функционировать в течение определенного времени после завершения карантина, в частности в туристической сфере, ресторанном и гостиничном бизнесе, на авиационном и железнодорожном транспорте, в сферах отдыха и развлечений и т.д.", - отмечает служба занятости.-0-