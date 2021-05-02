Число больных COVID-19 в России за неделю превысило количество вылечившихся

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных за семь дней случаев заражения коронавирусом в России впервые с начала января превысило количество выздоровевших, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, сообщает ТАСС.

С 26 апреля по 2 мая в стране выявили 60 686 заразившихся (против 60 468 неделей ранее). Выздоровели за это время 55 914 человек. В Москве, где заболеваемость растет уже больше полутора месяцев, разница еще заметнее: в столице подтвердили 18 409 случаев заражения, а выписали 11 744 пациента. Количество смертей, по данным штаба, при этом немного снизилось: с 2 650 до 2 630 в России и с 396 до 393 в Москве. Показатель летальности увеличился с 2,27% до 2,3%.

Число так называемых активных случаев заражения, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, увеличилось в стране на 2 142 до 268 471. Это максимум почти за две недели - с 20 апреля.-0-