Число детей, живущих в бедности, к концу 2020 года из-за пандемии COVID-19 вырастет на 86 млн

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за пандемии COVID-19 к концу 2020 года число бедных детей во всем мире вырастет на 86 млн, или на 15%. Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Международным альянсом "Спасем детей", сообщает Центр новостей ООН.

Авторы исследования предупредили, что если не принять срочных мер по защите семей от последствий коронавируса, то общее число детей, живущих за чертой бедности в странах с низким и средним уровнем дохода, к концу года составит 672 млн. Почти две трети этих детей - из стран Африки, расположенных к югу от Сахары, и Южной Азии.

Эта проблема не обойдет стороной и другие регионы мира. Согласно прогнозам, в странах Европы и Центральной Азии число бедных семей с детьми увеличится на 44%, в странах Латинской Америки и Карибского бассейна - на 22%.

"Пандемия коронавируса породила беспрецедентный социально-экономический кризис, который истощает ресурсы семей во всем мире, - заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор. - Масштабы финансовых трудностей, которые переживают семьи, угрожают свести на нет многолетний прогресс, достигнутый в области сокращения детской нищеты".

Обедневшие семьи вряд ли смогут прокормить детей, оплатить их учебу и лечение. Это приведет к росту детских браков и эксплуатации детей - как трудовой, так и сексуальной, предупреждают эксперты.

В целях борьбы с COVID-19 и смягчения последствий пандемии для детей из бедных семей международный альянс "Спасем детей" и ЮНИСЕФ призывают как можно скорее расширить системы и программы социальной защиты. В частности, рекомендуется наладить систему бесплатного школьного питания и выплачивать бедным семьям пособия на детей.-0-