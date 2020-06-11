Число геймеров в мире возросло за время пандемии почти на 50%

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На фоне пандемии количество активных пользователей компьютерных игр с начала 2020 года возросло во всем мире на 46%, сообщает южнокорейская газета The Korea Herald со ссылкой на отчет американского разработчика игрового программного обеспечения Unity Technologies.

Число пользователей мобильных игр с января по май нынешнего года увеличилось на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Такой прирост числа геймеров связывают с ограничительными мерами, которые вводились во многих странах в связи с пандемией коронавируса. Согласно данным отчета, пользователи по всему миру стали тратить на компьютерные и мобильные игры гораздо больше времени, чем до пандемии.

Отчет также показал, что пользователи смартфонов в последние пять месяцев устанавливали больше приложений, чем когда-либо: количество скачиваний и установок в январе-мае увеличилось на 84% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.-0-