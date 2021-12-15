Число голодающих в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за пандемии выросло на 54 млн

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пандемия привела к росту числа голодающих в Азиатско-Тихоокеанском регионе на 54 млн человек в 2020 году. Такие данные содержатся в распространенном сегодня совместном докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) и Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), сообщает ТАСС.

"В 2020 году более 375 млн человек в регионе столкнулись с угрозой голода, что на 54 млн больше, чем в 2019 году", - говорится в докладе. Эксперты констатируют, что вместе с голодом обострилась и проблема ограниченности доступа к здоровой питательной пище. Согласно их данным, в 2020 году в одном лишь Азиатско-Тихоокеанском регионе более 1 млрд человек не имели доступа к достаточному питанию, то есть всего за один год общее число недоедающих увеличилось почти на 150 млн. ФАО констатирует, что в последние годы позитивная тенденция к сокращению количества испытывающих нехватку в продовольствии сошла на нет.

"В настоящий момент проведение полной количественной оценки последствий пандемии для продовольственной безопасности и питания в Азиатско-Тихоокеанском регионе не представляется возможным, но они, безусловно, масштабны. Даже страны, которые первоначально сообщали о небольшом количестве случаев заболевания COVID-19, столкнулись с негативными последствиями мер по сдерживанию пандемии, а также проблемами, связанными с охраной здоровья населения. Дополнительной проблемой стали нарушения в функционировании продовольственных товаропроводящих цепочек", - говорится в докладе.-0-