ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 13 июля 2020
Минск Ясно +15°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:58 ЕС и ВОЗ доставили средства для борьбы с COVID-19 в медучреждения Минской области Регионы
17:49 Число голодающих в мире в 2020 году может вырасти на 132 млн из-за пандемии В мире
17:44 Банки не могут увеличивать проценты по кредиту в одностороннем порядке - Нацбанк Экономика
17:25 Триеннале современного искусства пройдет в Минске Афиша
17:05 Летняя школа юных экономистов открывается 16 июля в БГУ Общество
17:04 Пограничника в Браславе обнаружили мертвым, есть признаки суицида Происшествия
16:57 Мозырский НПЗ модернизирует установку по производству битума Регионы
16:52 В Институте госслужбы Академии управления при Президенте стартовали вступительные испытания Общество
16:49 В Казахстане карантин будет продлен до конца июля В мире
16:44 В Беларуси более 8% ВВП идет на поддержку семей с детьми Общество
16:37 Победители парной гонки чемпионата Беларуси по велоспорту на шоссе определены в Мозыре Спорт
16:35 В Гродненском районе сигареты через границу пытались переправить на квадрокоптере Происшествия
16:33 Торфопредприятие "Глинка" планирует наладить производство грунта для шампиньонов Регионы
16:15 ФОТОФАКТ: Стартовала аккредитация участников и гостей фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" Регионы
16:14 Около 150 жителей Малоритского района обратились за возмещением ущерба от бури Регионы
16:06 При взрыве на севере Афганистана погибли 10 человек В мире
16:00 Головченко и Мишустин проведут переговоры 14 июля в Москве Политика
15:59 В центре Минска в Свислочи утонул мужчина Происшествия
15:52 Российская вакцина от COVID-19 может появиться в учреждениях здравоохранения уже в середине августа В мире
15:48 Кубок Беларуси стал первым официальным стартом по боксу в Европе Спорт
15:46 Белтелерадиокомпания покажет основные мероприятия "Славянского базара в Витебске" Культура
15:26 Акции против закона о карантине и изоляции прошли в Бухаресте В мире
15:22 На ЦТ по биологии 100 баллов набрали 55 абитуриентов Общество
15:00 МВД: предвыборная кампания проходит в условиях невиданного информационного давления Общество
14:56 Гомельский стадион "Луч" принял матчи первого тура чемпионата Беларуси по пляжному волейболу Спорт
14:53 Водитель российской фирмы-перевозчика пытался скрыться от таможенников и вылетел в кювет Происшествия
14:52 Белорусские шашисты показали хороший результат на групповом этапе Кубка наций - Анисько Спорт
14:41 При угрозе нацбезопасности МВД может блокировать доступ к интернет-ресурсам - Казакевич Общество
14:38 В России еще 20 добровольцам ввели второй компонент вакцины от COVID-19 В мире
14:30 В Беларуси выздоровели и выписаны 55 492 пациента с COVID-19 Общество
Все новости
Все новости
В мире
13 июля 2020, 17:49

Число голодающих в мире в 2020 году может вырасти на 132 млн из-за пандемии

Фото www.who.int
Фото www.who.int
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
В Казахстане карантин будет продлен до конца июля
Российская вакцина от COVID-19 может появиться в учреждениях здравоохранения уже в середине августа

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рост числа голодающих в мире в 2020 году в результате последствий пандемии вызванного коронавирусом заболевания может составить от 83 млн до 132 млн человек. Такие прогнозы содержатся в докладе "Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире", который подготовили Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и другие международные организации, сообщает ТАСС.

Как отмечается в документе, данная ситуация ставит под угрозу достижение одной из Целей устойчивого развития, а именно нулевого показателя голода к 2030 году. В 2019 году число голодающих в мире составило 690 млн, что на 10 млн больше, чем в 2018 году. За последние пять лет это число выросло на 60 млн. Всего голодают 8,9% населения планеты. К 2030 году число голодающих может возрасти до 840 млн в случае, если будут сохраняться нынешние тенденции.

Наибольшее число голодающих проживают в Азиатском регионе (381 млн человек). При этом наибольшее соотношение между голодающими и общим числом жителей наблюдается в Африке, где голодает 19,1% населения. Всего в мире 2 млрд человек не имеют полного доступа к качественным продуктам питания, 3 млрд человек не могут себе позволить придерживаться здоровой диеты. При этом речь идет как о недоедающих или испытывающих нехватку продовольствия, так и людях, страдающих ожирением из-за неправильного питания. Как подсчитали специалисты, невозможность такого большого числа лиц придерживаться здоровой диеты обойдется глобальной системе здравоохранения в $1,3 трлн к 2030 году, тогда как обеспечение качественными продуктами позволило бы сократить эту сумму на 97%.

Данный ежегодный отчетный доклад подготовлен ФАО совместно с Международным фондом сельскохозяйственного развития, Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), Всемирной продовольственной программой (ВПП) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Его цель заключается в информировании о результатах в деле искоренения голода, обеспечения продовольственной безопасности и улучшения уровня питания. В докладе указываются основные тенденции в контексте поставленных Целей в области устойчивого развития на период до 2030 года.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
ООН
Новости рубрики В мире
Касым-Жомарт Токаев. Фото КАЗИНФОРМ В Казахстане карантин будет продлен до конца июля
Фото TOLOnews При взрыве на севере Афганистана погибли 10 человек
Фото Depositphotos Российская вакцина от COVID-19 может появиться в учреждениях здравоохранения уже в середине августа
Фото Inquam Photos Акции против закона о карантине и изоляции прошли в Бухаресте
Фото ТАСС В России еще 20 добровольцам ввели второй компонент вакцины от COVID-19
Скриншот из видео ЦОС ФСБ РФ В Ростове-на-Дону задержаны готовившие теракты в школах и больницах сторонники ИГ
Главное
Александр Лукашенко во время церемонии Лукашенко открыл мост через реку Сож в Славгородском районе
Лукашенко в предстоящей пятилетке ориентирует на приведение в порядок дорог местного значения
В Беларуси выздоровели и выписаны 55 492 пациента с COVID-19
Недвижимость – это выгодно! В столичном комплексе "Минск Мир" летняя акция и сразу три новых дома
Топ-новости
Лукашенко: в ближайшие 3 года в Беларуси будет модернизировано и построено 18 мостов
Головченко и Мишустин проведут переговоры 14 июля в Москве
В Беларуси более 8% ВВП идет на поддержку семей с детьми
Совет Республики проведет до конца июля серию прямых телефонных линий
Банки не могут увеличивать проценты по кредиту в одностороннем порядке - Нацбанк
Кратковременные дожди и грозы ожидаются по востоку Беларуси 14 июля
На ЦТ по биологии 100 баллов набрали 55 абитуриентов
Белтелерадиокомпания покажет основные мероприятия "Славянского базара в Витебске"
Чернобыльская зона - в архивных фотографиях БЕЛТА
Беларусь заняла 40-е место в рейтинге ООН по готовности к электронному правительству
Многофункциональные умные окна разработали ученые БГУ
Сотрудники МВД подверглись травле в интернете после событий в Гродно - Казакевич
"Белавиа" 15 июля выполнит чартерный рейс Ташкент - Минск
В центре Минска в Свислочи утонул мужчина
Государство заботится о здоровье нации - Казусенок
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.