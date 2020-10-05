Число госпитализированных после беспорядков в Бишкеке возросло до 130

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число пострадавших во время столкновений между демонстрантами и сотрудниками милиции в столице Кыргызстана увеличилось до 130 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав республики.

По данным представителей ведомства, в больницы города госпитализированы уже около 130 человек, среди которых и сотрудники правоохранительных органов.

В Минздраве также есть информация, что еще несколько десятков человек получили необходимую медицинскую помощь и от госпитализации отказались.-0-