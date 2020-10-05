ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 5 октября 2020
Минск Сплошная облачность +15°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
23:36 Первый в мире бумажный тест на COVID-19 появился в Индии В мире
22:49 ООН: Более 40 мирных жителей погибли за время конфликта в Нагорном Карабахе В мире
22:39 Состоялся телефонный разговор Пашиняна и Путина В мире
22:36 Пункт пропуска "Урбаны" планируется сдать в эксплуатацию в ноябре Общество
22:30 Число госпитализированных после беспорядков в Бишкеке возросло до 130 В мире
22:22 Россия, Франция и США призывают стороны карабахского конфликта прекратить огонь В мире
22:07 Хоккеисты "Ак Барса" выиграли у "Салавата Юлаева" в матче чемпионата КХЛ Спорт
21:05 Внесены коррективы в порядок аккредитации в Беларуси журналистов иностранных СМИ Общество
20:56 Шанс договориться, или Чем медиатор поможет при разводе Общество
20:46 Литва отзывает посла в Беларуси для консультаций В мире
20:08 В Бишкеке во время беспорядков пострадали 16 человек В мире
19:59 Европейский отборочный турнир по таэквондо к Играм в Токио состоится в Болгарии Спорт
19:47 ФОТОФАКТ: Наталья Щеглова - обладательница Благодарности Президента Беларуси Регионы
19:42 Чемпионат Европы по спортивной гимнастике перенесен из Баку в Мерсин Спорт
19:36 Коронавирус диагностировали у пресс-секретаря Белого дома В мире
19:29 Оберхоф примет два этапа Кубка мира по биатлону в январе 2021 года Спорт
19:29 ФОТОФАКТ: Осень в Витебске Регионы
19:13 На БМЗ произвели 50-тысячную тонну фибры Экономика
19:00 Эквадорец Джонатан Кайседо выиграл третий этап веломногодневки "Джиро д'Италия" Спорт
18:17 Матч Лиги наций УЕФА Грузия-Беларусь пройдет без зрителей Спорт
18:17 Белорусские пограничники за выходные пресекли две попытки нарушения госграницы Происшествия
18:09 Почти половина пражских отелей может закрыться В мире
18:07 Уголовные дела возбуждены против 19 граждан, распространивших в интернете данные о сотрудниках милиции Происшествия
17:53 Завышение цен и просроченный товар - КГК выявил нарушения в магазинах Верхнедвинского района Регионы
17:52 Как спортобъекты Минска после волны COVID-19 пытаются вернуть посетителей Спорт
17:37 БКК впервые поставила калий в Китай по Северному морскому пути Экономика
17:28 В Гомеле назвали победителей регионального конкурса "Инновации в онлайн-образовании" Технологии
17:28 БЕЛАЗ планирует поставить крупному золотодобытчику РФ еще четыре самосвала Экономика
17:20 В Могилеве на Чаусском шоссе сегодня ограничат движение Регионы
17:05 Навстречу новой волне: в Европе продолжает расти заболеваемость коронавирусом В мире
Все новости
Все новости
В мире
05 октября 2020, 22:30

Число госпитализированных после беспорядков в Бишкеке возросло до 130

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число пострадавших во время столкновений между демонстрантами и сотрудниками милиции в столице Кыргызстана увеличилось до 130 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав республики.

По данным представителей ведомства, в больницы города госпитализированы уже около 130 человек, среди которых и сотрудники правоохранительных органов.

В Минздраве также есть информация, что еще несколько десятков человек получили необходимую медицинскую помощь и от госпитализации отказались.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
беспорядки Кыргызстан протест
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики В мире
Первый в мире бумажный тест на COVID-19 появился в Индии
Фото из архива ООН: Более 40 мирных жителей погибли за время конфликта в Нагорном Карабахе
Фото из архива Состоялся телефонный разговор Пашиняна и Путина
Фото из архива Россия, Франция и США призывают стороны карабахского конфликта прекратить огонь
Фото из архива Литва отзывает посла в Беларуси для консультаций
Фото ТАСС В Бишкеке во время беспорядков пострадали 16 человек
Главное
Александр Лукашенко и Юрий Сенько Лукашенко обсудил с главой ГТК ситуацию на таможне и переориентацию белорусских грузов
Нагорнокарабахский конфликт: боевые действия продолжаются
Система здравоохранения Беларуси готова ко второй волне COVID-19
"Северный Берег": точка роста
Топ-новости
БелАЭС получила седьмую линию связи с энергосистемой
Кукуруза в Беларуси убрана с половины площадей
В Minsk World – скидка 10% в "Северной Америке" и место на паркинге в подарок при покупке "трешки" в "Пекине"!
Внесены коррективы в порядок аккредитации в Беларуси журналистов иностранных СМИ
ГТК предлагает бизнесу активнее использовать возможности отечественных транспортно-логистических центров
ФХБ и Parimatch учредили гранты для лучших пресс-служб белорусского хоккея
Рабочая группа завершила подготовку проекта бюджета Союзного государства на 2021 год
БЕЛАЗ планирует поставить крупному золотодобытчику РФ еще четыре самосвала
Как спортобъекты Минска после волны COVID-19 пытаются вернуть посетителей
По требованию Генпрокуратуры приняты меры по устранению нарушений в системе водоснабжения Минска
БКК впервые поставила калий в Китай по Северному морскому пути
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 10 районах Беларуси
"Белавиа" присоединилась к отраслевой хартии по предотвращению распространения COVID-19
Опыт, профессионализм, мудрость - в Гомельской области возродили работу совета старейшин
В Беларуси выздоровели и выписаны 75 303 пациента с COVID-19
Релама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.