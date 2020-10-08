Число госпитализированных после взрывов на складе под Рязанью выросло до 19

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медики госпитализировали 19 человек после взрывов и пожара на складе боеприпасов в Скопинском районе Рязанской области России, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава РФ.

Хранилище снарядов загорелось на территории воинской части под Рязанью По данным ведомства, пожар произошел на складе в районе населенного пункта Желтухино из-за загоревшейся травы. "С порывистым ветром огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов.

"На текущий момент в стационаре Скопинского межрайонного медицинского центра находятся 11 человек. Это первые пострадавшие, госпитализированные сразу после происшествия. Одна женщина находится в реанимации под пристальным наблюдением медиков. В течение ночи в стационар центра поступили еще 8 человек, косвенно пострадавшие. Это пациенты, которым требуется неотложная медицинская помощь, в частности гемодиализ и инсулинотерапия, или маломобильные пациенты", - говорится в сообщении.

Ранее в регионе в связи с инцидентом был введен режим ЧС. В его зону по состоянию на утро 8 октября попали 15 населенных пунктов.

Пожар на военном складе в Рязанской области На территории воинской части загорелась трава, а сильный порывистый ветер перекинул огонь на площадку, где хранились артиллерийские снаряды.

Группировка Минобороны РФ, которая задействована в тушении пожара, насчитывает свыше 650 военнослужащих, 194 единицы техники, четыре самолета Ил-76 и три вертолета Ми-8. Кроме того, к месту ЧС прибыли около 120 специалистов инженерных подразделений Западного военного округа и 32 единицы военной и специальной техники, в том числе пять многофункциональных робототехнических комплексов "Уран-6" и "Уран-14". Для мониторинга обстановки задействовано 17 беспилотников.

Днем 7 октября в Рязанской области России на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начали взрываться боеприпасы. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе 5 км эвакуированы более 2,3 тыс. человек.-0-

В Рязанской области на военном складе продолжаются взрывы Общая группировка сил, задействованных в тушении пожара на складе, увеличена в два раза. "В тушении пожара и ликвидации последствий взрывов задействованы почти 800 человек, используется порядка 200 единиц техники, в том числе три пожарных поезда", - отметили в экстренных службах.