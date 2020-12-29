Число госпитализированных с COVID-19 в Англии достигло максимума с начала пандемии

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число пациентов, госпитализированных в связи с коронавирусом, в Англии достигло 20,4 тыс., что стало максимальным значением с начала пандемии. Об этом 28 декабря сообщила Национальная служба здравоохранения этой административно-политической части Соединенного Королевства, пишет ТАСС.

Предыдущий пиковый показатель - 18,9 тыс. человек в больницах - был зафиксирован в Англии, где проживают примерно 83% всего населения Великобритании, 12 апреля в первую волну пандемии. "Мы фиксируем в настоящее время очень высокий уровень заражения коронавирусом, что вызывает у нас беспокойство, поскольку госпитали рискуют оказаться перегруженными. Во многих регионах страны видим, что число госпитализированных идет вверх", - отметил медицинский директор Службы общественного здравоохранения Англии Ивонн Дойл.

Ранее правительство Великобритании проинформировало о выявлении за сутки 41,3 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, что стало новым антирекордом. За последние семь дней число регистрируемых в стране случаев выросло на 26% по сравнению с предыдущим семидневным периодом и не опускалось ниже 30 тыс. в сутки с 19 декабря. Число случаев инфицирования в королевстве превысило 2,32 млн. В общей сложности умерли свыше 71,1 тыс. заразившихся, что является вторым крупнейшим показателем в Европе после Италии.

Рост заболеваемости COVID-19 в королевстве связан с выявленным мутировавшим штаммом коронавируса. Предварительный анализ показывает, что он распространяется быстрее известных до сих пор штаммов.-0-