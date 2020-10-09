Число госпитализированных с отравлением детей в Дагестане возросло до 42

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число детей, госпитализированных с признаками отравления в Дагестане (РФ), возросло до 42, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения республики в пятницу.

"За последние сутки в инфекционный стационар, временно развернутый на базе Республиканского кожно-венерологического диспансера, с симптомами ОКИ (острые кишечные инфекции) госпитализированы 42 ребенка. Из них 36 детей поступили из дошкольных образовательных учреждений, четверо - школьники и двое детей, не посещающие детский сад. Состояние маленьких пациентов оценивается как средней степени тяжести. Медицинская помощь им оказывается в полном объеме", - сказали в министерстве.

По информации Минздрава Дагестана, прием детей ведется в детском и взрослом кишечных отделениях, где в общей сложности развернуто около 60 коек.

"Министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов взял под свой личный контроль ситуацию с отравлением детей. По заданию главы ведомства в детские сады, где были выявлены случаи отравления, направлены врачи-педиатры, инфекционисты и эпидемиологи для проведения медицинского осмотра детей с целью выявления новых случаев отравления. Воспитанников данных дошкольных образовательных учреждений возьмут под семидневное медицинское наблюдение", - отметил представитель министерства.

Ранее в администрации Махачкалы сообщали о 16 госпитализированных. Уточнялось, что все они находятся в удовлетворительном состоянии.

По словам собеседника агентства, 8-9 детей поступили поздно вечером 8 октября, остальные ночью и утром 9 октября. "Дети жаловались на тошноту, на боли в животе, у кого-то была температура", - добавили в пресс-службе.-0-