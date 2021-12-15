Число госпитализированных с отравлением детей в Туве увеличилось до 103

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число детей, госпитализированных после отравления в школе-интернате "Тувинский кадетский корпус", увеличилось до 103, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Тувы.
"103 ребенка (в больнице. - Прим. ТАСС). Состояние с положительной динамикой", - сказал собеседник агентства.
В ночь на 14 декабря медики госпитализировали 74 ребенка с признаками пищевого отравления из школы-интерната. Сообщалось, что всего недомогание почувствовали 79 воспитанников корпуса. Следователи полиции возбудили уголовное дело после массового отравления по ч.1 ст.236 (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий) УК РФ.
По данным Роспотребнадзора, по результатам первых проверок были выявлены грубые нарушения процесса приготовления пищи и санитарных правил при организации питания воспитанников школы-интерната. Установлено, что поставкой продуктов в учреждение занимается индивидуальный предприниматель, договор с которым заключен в сентябре. При проверке ИП не смог представить соответствующие документы на поставленную продукцию, свидетельствующие о ее надлежащем качестве. Образовательное учреждение закрыто на карантин. Учебный процесс не остановлен, его выстраивают в дистанционном режиме.-0-