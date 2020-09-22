Число инфицированных коронавирусом в Италии превысило 300 тыс.

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число случаев коронавируса в Италии превысило 300 тыс., за последние 24 часа было выявлено 1392 новых инфицированных. Соответствующие данные распространило министерство здравоохранения республики, сообщает ТАСС.

За сутки от последствий заражения коронавирусной инфекцией в Италии умерли 14 человек. Общее число инфицированных достигло 300 897, вылечились 219 670, умерли 35 738 пациентов.

Больше всего инфицированных было выявлено за сутки в столичной области Лацио - 238 человек.

Как заявляют итальянские медики, если в августе и в начале сентября очаги новых заражений были связаны с поездками на отдых, в том числе за рубеж, то сейчас вирус передается в основном внутри семей. Специалисты говорят, в ближайшие месяцы в группе риска окажутся люди старше 65 лет, а также молодежь в возрасте до 25 лет в связи с началом учебного года.-0-