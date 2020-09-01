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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 25,6 млн. Такие данные приводит официальный сайт Университета Джона Хопкинса (США), сообщает корреспондент БЕЛТА.
По состоянию на сегодняшнее утро COVID-19 заражены 26 641 837 человек, умерли 860 994 заболевших, выздоровели 18 122 972.
Больше всего инфицированных в США - 6,2 млн (умерли - 187 736, выздоровели - 3 456 263), в Бразилии зафиксировано более 3,9 млн случаев (умерли - 121 515, выздоровели - 3 097 734), в Индии - около 3,7 млн (умерли - 65 435, выздоровели - 2 839 882), в России - 995 319 заболевших (умерли - 17 200, выздоровели - 809 387).-0-