21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число инфицированных коронавирусом в мире приближается к 15 млн. По данным Университета Джона Хопкинса, на сегодняшнее утро в мире зафиксировано 14 701 293 случаев заражения COVID-19, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Жертвами пандемии коронавируса за все время стали 609 806 человек, выздоровели почти 9 млн заболевших. Больше всего инфицированных в США - 3 829 820 человек (умерли - 140 905), на второй позиции Бразилия - 2 118 646 (80 120), в Индии инфицировано 1 155 338 человек (28 082), в России - 776 212 (12 408).-0-