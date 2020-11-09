Число инфицированных коронавирусом в США превысило 10 млн

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число инфицированных коронавирусом в США перешагнуло отметку в 10 млн, достигнув 10 014 624. Об этом сообщает Reuters.

С момента вспышки в США скончались 237 762 зараженных COVID-19, выздоровели свыше 4,294 млн человек. 30 октября сообщалось, что число зараженных коронавирусом в США превысило отметку в 9 млн.

Как отмечает телеканал Fox News, одним из первых приоритетов Джо Байдена в качестве избранного президента будет введение общефедерального обязательного масочного режима. Сделать это планируется по согласованию с губернаторами. Если не все из них согласятся на подобный шаг, демократ может обратиться к мэрам и администрациям отдельных округов, чтобы те сделали данную меру обязательной, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

Байден, как ожидается, должен объявить о создании оперативной группы по борьбе с коронавирусом, которую возглавят бывший главный хирург США Вивек Мерти, а также Дэвид Кесслер, бывший комиссар Управления по контролю за качеством продовольствия и медикаментов Соединенных Штатов (Food and Drug Administration, FDA).

Еще одним членом рабочей группы может стать доктор Иезекииль Эмануэль, советник Байдена и один из разработчиков "Закона о доступном здравоохранении" (Patient Protection and Affordable Care Act, PPACA). В США его лучше знают как Obamacare (или "Обамохранение"), поскольку принят он был занимавшим на тот момент пост президента США Бараком Обамой.

Ранее сообщалось, что число зараженных COVID-19 в мире превысило 50 млн. С момента вспышки скончались 1,253 млн человек.-0-