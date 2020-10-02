Число иностранных туристов в Испании сократилось почти на 75%

2 октября, Минск / Корр. БЕЛТА /. Число иностранных туристов, посетивших Испанию с января по август 2020 года, составило 15,7 млн, что на 73% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный институт статистики королевства.

В апреле и мае из-за закрытия границ для сдерживания распространения нового коронавируса страну не посетил ни один иностранный турист. В августе число гостей из-за рубежа составило 2,4 млн, что на 75,9% меньше, чем годом ранее. Расходы туристов в Испании за первые восемь месяцев текущего года составили 16,7 млрд евро, что на 73,8% ниже показателя 2019 года.

С начала распространения коронавируса в Испании было выявлено более 778,6 тыс. случаев заражения, почти 32 тыс. пациентов умерли. В середине марта в стране был введен режим повышенной готовности. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране. Были закрыты кафе, бары, учебные учреждения, спортзалы, отели, развлекательные заведения. Действие режима завершилось 21 июня, тогда же Испания решила вновь открыть границы со странами Шенгенской зоны.-0-