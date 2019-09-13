Число японцев старше 100 лет превысило 70 тыс.

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Японии установлен исторический максимум долгожителей: число людей старше ста лет превысило 70 тыс. человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

Число людей, доживших до ста лет, в Стране восходящего солнца увеличивается с каждым годом. Отмечается также, что 88% долгожителей женщины. Самой старой из ныне живущих на Земле считают 116-летнюю жительницу префектуры Фукуока Канэ Танаку. В марте 2019 года ее включили в книгу рекордов Гиннесса.

По прогнозам, до марта 2020 года столетний юбилей отметят 37 тыс. японцев, что почти на 5 тыс. человек больше, чем в предыдущем.

В целом же японцы старше 65 лет составляют примерно четверть населения страны. На фоне низкой рождаемости это дает экспертам основания прогнозировать дальнейшее демографическое старение.-0-