Число лесных пожаров в Греции увеличилось до 56

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожарные в Греции тушат 56 пожаров, сообщают РИА Новости со ссылкой на заместителя министра гражданской защиты и антикризисного управления Греции Никоса Хардалиаса, выступившего в пятницу на внеочередном брифинге в генсекретариате гражданской защиты.

"Со вчерашнего дня у нас есть несколько новых пожаров, они добавились ко многим открытым фронтам, с которыми мы сталкиваемся по всей территории страны. В этот момент у нас 56 открытых пожаров, наиболее серьезные из них в Аттике, на Эвбее, в Мессинии, Восточном Мани, Толофоне в Фтиотиде, в Гревене и Илии, где сегодня мы сталкиваемся с новым фронтом в Древней Олимпии. Там прилагаются все усилия, чтобы взять его под контроль", - сказал Хардалиас.-0-