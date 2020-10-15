Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 286 - максимум за все время

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 286, это максимум за всю пандемию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Прежний максимум - 244 умерших за сутки - был зафиксирован 13 октября.

Всего в стране, по данным штаба, зарегистрировали 23 491 летальный исход из-за коронавируса. Условная летальность инфекции (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,73%.

Число выздоровевших россиян, у которых ранее диагностировали коронавирус, за сутки возросло на 8392, до 1 048 097. Прирост, по подсчетам ТАСС, стал максимальным с 31 июля. Тем не менее, по данным штаба, доля выписанных пациентов вновь сократилась и составила 77,4% общего количества заразившихся.

Число инфицированных коронавирусом в России за сутки возросло на 13 754, до 1 354 163. 14 октября в стране выявили 14 231 случай заражения, что стало максимумом за все время пандемии.

По последним данным Reuters, общее число зараженных COVID-19 в мире превысило 38,5 млн, с момента вспышки скончались 1,091 млн человек. Наибольшее число зараженных зафиксировано в США (7,946 млн), Индии (7,307 млн) и Бразилии (5,14 млн). В Европе подтверждено 6,395 млн зараженных, с момента вспышки 234 тыс. человек скончались.-0-