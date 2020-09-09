Число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в России превысило 18 тыс.

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в России увеличилось за сутки на 142, всего умерли 18 135 зараженных. Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Согласно данным штаба, общее число умерших составило 1,74% от всех заразившихся в России.

Число заразившихся коронавирусом увеличилось в России за сутки на 5 218, общее количество инфицированных достигло 1 041 007 человек.

Количество вылечившихся пациентов, у которых ранее диагностировали COVID-19, увеличилось в России за сутки на 6 409, всего выздоровели 856 458 человек. Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысила 82% от общего числа заразившихся.

Общее число зараженных COVID-19 в мире, по последним данным Reuters, превысило 27,658 млн, с момента вспышки скончались 897 тыс. человек. Наибольшее число зараженных зафиксировано в США (6,342 млн), на втором месте Индия (4,370 млн), на третьем - Бразилия (4,162 млн).-0-