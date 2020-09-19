Число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в США превысило 200 тыс.

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в США превысило 200 тыс., сообщает NBC.

Всего в стране зарегистрировано более 6,76 млн. случаев заражения коронавирусом.

Отмечается, что страна все еще сталкивается с множеством проблем в организации работы по борьбе с пандемией, включая согласование даже самых ключевых факторов. До сих пор нет четкого определения, когда нужно надевать маски, насколько серьезен вирус и какие виды деятельности можно возобновлять.

По прогнозам американских экспертов, в осенне-зимний период ожидается всплеск числа новых инфекций, что может привести к еще большей смертности в США. По данным Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Вашингтонском университете, к январю 2021 года эта цифра может достигнуть 415 тыс.-0-