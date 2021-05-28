Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 28 мая 2021
Минск Сплошная облачность +15°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
22:44 Белорусские хоккеисты уступили датчанам в матче первого раунда ЧМ-2021 Спорт
22:25 Футболисты "Руха" выиграли у минского "Динамо" в чемпионате Беларуси Спорт
21:54 Число летальных случаев от коронавируса в мире превысило 3,5 млн В мире
21:44 Белорусские военные будут наблюдать за учениями "Железный волк" на территории Литвы Общество
21:41 Нидерланды отменят некоторые коронавирусные ограничения с 5 июня В мире
21:28 Могилевский областной художественный музей проведет 29-30 мая творческий уикенд Культура
21:19 Слижевский: роль юристов в правовом просвещении вырастает многократно Общество
21:15 Движение судов по Босфору приостановлено из-за аварии танкера В мире
21:11 Прыгун в высоту Максим Недосеков занял 7-е место на этапе "Бриллиантовой лиги" в Дохе Спорт
21:02 В Минске под колеса автомобиля попала 10-летняя велосипедистка Происшествия
21:00 EMA зарегистрировало более 300 случаев тромбоза после использования вакцины AstraZeneca В мире
20:53 Ирина Жук установила рекорд Беларуси в прыжках с шестом на этапе "Бриллиантовой лиги" в Дохе Спорт
20:49 Худык: есть все предпосылки для формирования нового экологического мышления на мировом уровне Общество
20:23 "Витебск" разгромил "Сморгонь" в матче 11-го тура футбольного чемпионата Беларуси Спорт
20:01 ВРЗ победил "Столицу" в полуфинале чемпионата Беларуси по мини-футболу Спорт
19:49 В университете МЧС состоялся первый выпуск специалистов по ликвидации ЧС и гражданской обороне Общество
19:32 Путин пригласил Лукашенко искупаться в море Президент
19:23 Ограничение торговли с Украиной стало следствием принятых этой страной решений - Гурьянов Экономика
19:18 Лукашенко и Путин отметили рост товарооборота и важность закрепить положительные тенденции Экономика
19:05 Канадские хоккеисты обыграли команду Казахстана в матче ЧМ-2021 в Латвии Спорт
18:57 Кочанова провела совещание с работниками Минздрава и представителями медучреждений Общество
18:42 Лукашенко о событиях вокруг Беларуси: идет попытка раскачать ситуацию до уровня августа прошлого года Президент
18:37 Минюст назвал победителей конкурса для юристов и журналистов на приз имени Спасовича Общество
18:37 Хоккеисты сборной Швеции выиграли у британцев в матче первого раунда ЧМ в Латвии Спорт
18:11 Беларусь зеркально объявила персонами нон грата двух литовских дипломатов Политика
18:02 Представитель туротрасли: от запретов на полеты в первую очередь пострадали простые туристы Общество
17:56 Встреча Лукашенко и Путина проходит в Сочи Президент
17:48 Слижевский о снятии госфлага Беларуси в Риге: это вызывает крайне негативные эмоции Общество
17:44 Нетрезвый бесправник угнал машину в Речицком районе Происшествия
17:43 СК направит Швейцарии просьбу о правовой помощи по делу о "минировании" рейса Афины-Вильнюс Общество
Все новости
Все новости
В мире
28 мая 2021, 21:54

Число летальных случаев от коронавируса в мире превысило 3,5 млн

Фото Reuters
Фото Reuters
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
Нидерланды отменят некоторые коронавирусные ограничения с 5 июня
EMA зарегистрировало более 300 случаев тромбоза после использования вакцины AstraZeneca

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число летальных случаев от коронавируса в мире превысило 3,5 млн. Такие данные приводит ВОЗ, сообщает ТАСС.

В ВОЗ поступила информация о 168 599 045 инфицированных и 3 507 477 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 545 102, летальных исходов - на 12 406. Днем ранее в мире были зафиксированы 539 384 новых случаев заражения и 11 693 летальных случаев.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения, предоставляемые государствами. Более 38% случаев заражения за минувшие 24 часа пришлись на регион Юго-Восточной Азии (208 644), в который ВОЗ включает также Индию, на втором месте - Северная и Южная Америка (205 660), на третьем - Европа (70 197).

Больше всего случаев инфицирования, зарегистрировано в США - 32 869 009. Далее следуют Индия (27 555 457), Бразилия (16 274 695), Франция (5 535 701), Турция (5 220 549), Россия (5 044 459), Великобритания (4 473 681), Италия (4 205 970), Германия (3 669 870), Испания (3 663 176), Аргентина (3 622 135) и Колумбия (3 294 101).

Летальных исходов больше всего в США - 586 890, за ними Бразилия - 454 429, третья в списке Индия - 318 895. Далее следуют Мексика (222 232), Великобритания (127 758), Италия (125 793), Россия (120 406), Франция (108 354), Германия (88 187), Колумбия (86 180), Испания (79 888) и Иран (79 384).-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вирус ВОЗ смерть статистика
Новости рубрики В мире
Фото iamexpat.nl Нидерланды отменят некоторые коронавирусные ограничения с 5 июня
Фото AP Движение судов по Босфору приостановлено из-за аварии танкера
Фото РИА Новости EMA зарегистрировало более 300 случаев тромбоза после использования вакцины AstraZeneca
Фото РИА Новости ФСБ задержала в Саратове 14 участников украинской радикальной группировки
Фото AP Напавший на сотрудницу полиции во Франции задержан
Фото из архива Во Франции мужчина с ножом напал на сотрудницу полиции
Главное
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото пресс-службы Президента РФ - БЕЛТА Встреча Лукашенко и Путина проходит в Сочи
Лукашенко: основное внимание в СНГ нужно сосредоточить на развитии общего экономического пространства
ВНС планируется придать конституционный статус высшего представительного органа народовластия
Белгазпромбанк выдал миллионную карту!
Топ-новости
Лукашенко о событиях вокруг Беларуси: идет попытка раскачать ситуацию до уровня августа прошлого года
Лукашенко и Путин отметили рост товарооборота и важность закрепить положительные тенденции
Лукашенко: аргументом в пользу интеграции является целенаправленная работа внешних сил против Содружества
Головченко: ответом мировым потрясениям должно стать укрепление интеграции в СНГ
СК направит Швейцарии просьбу о правовой помощи по делу о "минировании" рейса Афины-Вильнюс
Ирина Жук установила рекорд Беларуси в прыжках с шестом на этапе "Бриллиантовой лиги" в Дохе
Минюст назвал победителей конкурса для юристов и журналистов на приз имени Спасовича
Беларусь зеркально объявила персонами нон грата двух литовских дипломатов
Ограничение торговли с Украиной стало следствием принятых этой страной решений - Гурьянов
Детей на летнее оздоровление примут 5,6 тыс. лагерей
Представитель туротрасли: от запретов на полеты в первую очередь пострадали простые туристы
Генпрокурор возбудил уголовное дело в связи с инцидентом с госфлагом Беларуси в Риге
Чуприс: граждане должны задавать властям острые вопросы
Пономарева: Беларусь, Россия, Китай - форпосты суверенности в современном мире
Мозырский НПЗ с 1 июня приступает к капитальному ремонту
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.