Число нелегальных мигрантов растет в США

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более чем 200 тыс. человек за месяц пытались пересечь южную границу США - это рекордное число с 2000 года, сообщает ABC News со ссылкой на Министерство внутренней безопасности США.

По данным министерства, в июле ежедневно пытались пересечь границу в среднем 6779 мигрантов-нелегалов, из них 616 детей без сопровождения. В целом за месяц обнаружены рекордные 19 тыс. несопровождаемых несовершеннолетних.

Всех нелегальных мигрантов арестовывают и отправляют в тюрьму до выяснения необходимой информации.

Количество пересечений границы растет с октября 2020 года. В июле 2019 года 40 тыс. человек пытались пересечь границу, в июле 2020-го - около 81 тыс., а в 2021-м - 188 829.

Рост нелегальной миграции может привести к росту заболеваемости в стране в связи с быстрым распространением штамма дельта среди неграждан США на границе, считает министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас.-0-