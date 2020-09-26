Число новых случаев COVID-19 в России и Украине за сутки выросло

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В России и Украине за сутки выросло число новых случаев COVID-19, сообщает БЕЛТА.
По информации ТАСС, в России за сутки зарегистрировали 7523 заразившихся коронавирусом. Это максимальное число с 22 июня. Общее число подтвержденных случаев - более 1,14 млн. Всего от инфекции умерли 20 225 пациентов.
За прошедшие сутки в Украине заболели коронавирусом 3833 человека, это антирекорд за все время, сообщает "Укринформ". Всего в Украине зафиксированы 3903 летальных случая из-за COVID-19, заразились 195,5 тыс. человек.
На высоком уровне остается суточный прирост заболевших коронавирусом в Польше. По информации Польского агентства печати, заболели еще 1584 человека, 32 умерли. Всего в Польше зафиксировано 85 980 случаев COVID-19, умерли 2424 человека.
Агентство Delfi сообщает, что за сутки в Литве подтверждено 111 случаев заражения коронавирусом, в Латвии - 29 заболевших.-0-