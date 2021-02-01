Число новых случаев заражения COVID-19 в мире снижается третью неделю подряд

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество новых случаев заражения COVID-19 в мире снижается третью неделю подряд. Об этом заявил сегодня на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает ТАСС.

"Третью неделю подряд число новых случаев COVID-19 в мире, о которых приходят сообщения, снижается", - сказал Тедрос Аданом Гебрейесус. И назвал это обнадеживающей новостью, которая показывает, что вирус можно контролировать даже при наличии его новых разновидностей, которые сейчас циркулируют.

Это говорит о том, что, продолжая принимать противовирусные меры, удастся предотвратить распространение инфекции, констатировал глава ВОЗ.-0-