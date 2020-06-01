Число новых случаев заражения COVID-19 в России второй день превышает 9 тыс.

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило 9035, общее количество инфицированных в России сейчас 414 878 случаев. Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Число выявленных за сутки случаев в России второй день подряд превышает 9 тыс.

Количество летальных исходов после коронавируса выросло за сутки на 162 до 4855 человек. Согласно данным штаба, днем ранее умерли 138 человек.

В Москве число подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки возросло на 2297 до 183 088. Таким образом, число инфицированных второй день подряд превышает количество выздоровевших - за сутки в российской столице вылечились 2060 пациентов.

Общее число зараженных COVID-19 в мире достигло 6,15 млн, с момента вспышки скончались 372 тыс. человек.-0-