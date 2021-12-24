Число новых случаев заражения COVID-19 в штате Нью-Йорк за сутки выросло на треть

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число новых случаев заражения коронавирусом в штате Нью-Йорк в США за сутки выросло на 34%, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию офиса губернатора штата Кэти Хокул.

Число новых случаев COVID-19 за сутки составило 38 835, в то время как предыдущий показатель был 28 924.

Нью-Йорк остается центром распространения омикрон-штамма коронавируса в США. Начиная с 17 декабря штат каждый день устанавливает новый рекорд по числу инфицированных за всю пандемию. Однако столь резкого в процентном отношении прироста количества новых случаев заражения пока не было.-0-