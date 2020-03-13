13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число новых случаев заражения коронавирусом в Китае снижается, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Национальной комиссии здравоохранения КНР.

За минувшие сутки было подтверждено восемь новых случаев - это минимальное число за время распространения коронавируса в КНР. Всего в Китае подтверждено 80 813 случаев заражения. Из них 64 тыс. человек вылечились и выписались из больниц, около 3,2 тыс. скончались.

12 марта было объявлено, что пик эпидемии в КНР пройден.

По данным Reuters, общее число заразившихся новым коронавирусом COVID-19 в мире - почти 135 тыс., умерли более 4,9 тыс. человек.

На фоне этого ряд стран вводит новые ограничительные меры. Так, Австралия запрещает массовые мероприятия с участием более 500 человек. Ограничения на въезд иностранцев из стран Европы и США планирует ввести Новая Зеландия. В Перу перестают принимать рейсы из Европы и Азии. Единственной страной в Европе без коронавируса осталась Черногория.-0-