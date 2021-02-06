Число обратившихся с признаками отравления к медикам в Дагестане выросло до 64

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число пациентов, обратившихся с признаками отравления к врачам в Хунзахском районе Дагестана, выросло до 64. Большинство из них - дети, ссылаясь на информацию из Минздрава региона сообщает ТАСС.

"Число пациентов с признаками острой кишечной инфекции в Хунзахском районе увеличилось до 64 человек, подавляющее большинство - дети школьного возраста из села Арани. Основные симптомы: диарея, тошнота, слабость, боли в животе, повышение температуры тела", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 30 детей обратились к врачам с признаками отравления. Первые пациенты поступили 4 февраля.

По данным Минздрава, медики выявляют новых заболевших, обходя дворы, измеряя температуру и собирая жалобы на состояние здоровья. "На сегодня в стационаре Хунзахской центральной городской больницы с симптомами острой кишечной инфекции госпитализировано восемь человек, из них пять детей", - уточняется в сообщении. Состояние пациентов легкое и средней степени тяжести, добавили в Минздраве региона. Организован и проводится комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий.

Как сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по Дагестану, специалисты отобрали пробы питьевой воды, сырья, готовых блюд, а также биологического материала у заболевших для проведения лабораторных исследований. Вынесено постановление о запрещении использования воды, подаваемой централизованной системой водоснабжения для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд населению села, обеспечен подвоз питьевой воды.

"Роспотребнадзором Республики Дагестан установлен водный путь передачи инфекции, возбудителем которой являются шигеллы дизентерии", - говорится в сообщении. В районе работают командированные Минздравом республики инфекционисты и эпидемиологи республики.

"Согласно постановлению Роспотребнадзора в связи с инцидентом начаты фагирование и вакцинация от гепатита А. Республиканским центром инфекционных болезней в район поставлено 400 доз интести-бактериофага. На данный момент 145 человек из группы риска (контактный контингент) прошли фагирование как специфический и безопасный метод профилактики развития заболевания. Фагирование в очаге продолжается", - говорится в пресс-релизе.

По данным ведомства, специалисты проводят дезинфекцию в местах выявления лиц с симптомами кишечной инфекции и вакцинацию детей от гепатита А.-0-