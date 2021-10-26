Число обратившихся за медпомощью после отравления в кафе Бишкека возросло до 179

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число жителей Кыргызстана, обратившихся за медицинской помощью после пищевого отравления, увеличилось до 179. Об этом сообщило министерство здравоохранения республики, сообщает ТАСС.

"Общее число обратившихся за медицинской помощью в организации здравоохранения города Бишкек и Чуйской области с пищевым отравлением составило 179 человек, среди которых 18 детей", - говорится в сообщении. В понедельник Минздрав информировал о 118 пострадавших.

По данным министерства, 50 человек, включая 12 детей и подростков, доставлены в инфекционное отделение железнодорожной больницы, столичную детскую больницу, больницу скорой медицинской помощи Бишкека, Национальный госпиталь и центр общеврачебной практики одного из районов Чуйской области. Состояние находящихся на стационарном лечении людей "специалисты оценивают как стабильное". "Остальные пострадавшие после оказания медпомощи отправлены на амбулаторное лечение по месту жительства", - отмечается в сообщении.

По предварительной информации, все обратившиеся к медикам за помощью три дня назад употребляли в пищу блюда японской кухни в одном из бишкекских кафе, которое уже закрыто на время проведения эпидрасследования.

В связи с этим инцидентом киргизские власти отменили действовавший с декабря 2018 года мораторий на проведение проверок деятельности кафе, ресторанов, столовых и баров.-0-