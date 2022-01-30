Число отправлений грузовых поездов Китай - Европа превысило 50 тыс.

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. С отправлением грузового поезда Китай - Европа из города Чэнду 29 января число отправлений грузовых поездов в этом направлении превысило 50 тыс. с момента их запуска как отдельной услуги. Данные Китайской железнодорожной корпорации (КЖК) приводит агентство Синьхуа.

Подобные услуги были объединены под брендом "Грузовые поезда по маршрутам международных ж/д грузоперевозок Китай - Европа" в июне 2016 года. Стоимость товаров, перевезенных таким способом, возросла с $8 млрд в 2016 году до $74,9 млрд в 2021-м.

По данным корпорации, более 50 тыс. видов товаров, в том числе информационные продукты, автомобили и запчасти к ним, химическая продукция, механические изделия, электроника, были доставлены в 180 городов 23 европейских стран по 78 маршрутам грузоперевозок.

В целом международные ж/д грузоперевозки по маршрутам Китай - Европа начались еще в 2011 году.-0-