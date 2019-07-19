Число отравившихся едой из автоматов в Москве выросло до 75

19 июля, Москва /БЕЛТА-ТАСС/. Число отравившихся едой из столичных вендинговых автоматов сети Healthy Food увеличилось до 75. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе московского управления Роспотребнадзора.

"По состоянию на 15.00 19 июля зарегистрировано 75 случаев заболеваний острой кишечной инфекцией, рост числа зарегистрированных случаев связан не с новыми заболеваниями, а с поздним обращением за медицинской помощью ранее заболевших и ранее употреблявших продукцию под брендом Healthy Food", - сказали в пресс-службе.

Все заболевшие - взрослые, у 57% заболевших диагноз - сальмонеллез. Из числа ранее госпитализированных 20 человек выписаны из стационаров с улучшением состояния.

Собеседник агентства добавил, что в ходе расследования Роспотребнадзора было закрыто производство на юго-востоке столицы, два кафе, опечатано 48 вендинговых автоматов, изъято из оборота около 3 т обезличенного сырья и готовой продукции.

Ранее сообщалось о 51 случае отравления.

В Москве более 50 человек отравились едой из автоматов Случаи отравления зафиксированы в семи административных округах Москвы среди сотрудников офисов.

Информация о массовом отравлении сотрудников офисов едой из автоматов появилась 16 июля. На производстве компании Healthy Food сотрудники Роспотребнадзора нашли просроченную продукцию, немаркированное сырье и еду. На некоторые товары ставились будущие даты выпуска или увеличенные сроки годности.-0-