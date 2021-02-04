Число отравившихся некачественной водой в Красноярске превысило 90

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число пострадавших от употребления некачественной воды в Красноярске достигло 92 человек, трое из них в больнице, сообщает ТАСС.

"По состоянию на 4 февраля среди жителей нескольких домов Октябрьского района города Красноярска зарегистрировано 92 случая острой кишечной инфекции норовирусной этиологии. Трое взрослых госпитализированы", - говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

По данным ведомства, на сегодня качество питьевой воды по всем показателям соответствует гигиеническим нормативам, в том числе во всех домах, где были зафиксированы случаи острой кишечной инфекции.

По данным компании "Краском", занимающейся водоснабжением жилых домов, проверка в доме №32 на улице Киренского выявила отсутствие обратных клапанов, не позволяющих технической воде из пожарной системы смешиваться с питьевой.

Ранее сообщалось о 53 пострадавших. Жалобы на плохое самочувствие от жителей Студенческого городка стали поступать 31 января. После сообщений в СМИ прокуратура края и региональное управление Следственного комитета 1 февраля начали проверку информации об отравлении водой. По данным "Краскома", жалобы на воду поступали только из микрорайона Студенческий городок, из других жилых массивов, обслуживаемых водозабором "Гремячий лог", обращений не было.-0-