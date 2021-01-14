Число отравившихся в Буйнакске увеличилось до 115

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число обратившихся к врачам с отравлением в дагестанском городе Буйнакске увеличилось до 115, из них 83 человека госпитализированы, сообщает ТАСС.

"Всего за помощью обратилось 115 человек. На данный момент в больницах города курс лечения проходят 83 человека, из них 69 детей. Их состояние оценивается как легкой и средней степени тяжести. За последние сутки выписались 26 человек, из них 16 детей", - сказали в пресс-службе мэрии Буйнакска.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что причиной массового отравления в дагестанском городе Буйнакске стала загрязненная питьевая вода. "По предварительным данным эпидрасследования, предполагаемым фактором передачи инфекции явилась загрязненная питьевая вода, подаваемая населению с нарушениями санитарного законодательства", - говорится в сообщении ведомства.

По информации Роспотребнадзора, при проведении лабораторных исследований болезнетворные бактерии удалось выявить в одной пробе водопроводной воды и 12 материалах от больных.

"В целях локализации и ликвидации очага инфекции управлением Роспотребнадзора по республике организован полный комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий. Усилен лабораторный контроль за качеством питьевой воды, подаваемой населению Буйнакска", - добавили в пресс-службе управления.

Обращения с симптомами пищевого отравления в городе начали поступать 11 января. Для оказания консультативной и организационно-методической помощи в Буйнакск была направлена бригада специалистов Минздрава, эпидемиологи и инфекционисты центра инфекционных болезней.-0-