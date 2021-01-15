Число отравившихся в Буйнакске возросло до 196

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество отравившихся в Буйнакске возросло до 196 человек, из них 96 госпитализированы. В основном - дети, сообщает ТАСС.

"Всего с самого начала инцидента за помощью обратились 196 человек, из них 165 детей. Выписались 68 человек, все дети. На данный момент лежат в больницах Буйнакска 96 человек, из них 73 ребенка", - сказали в мэрии города.

Обращения с симптомами пищевого отравления в Буйнакске начали поступать 11 января. В управлении Роспотребнадзора по Дагестану сообщали, что по результатам исследования водопроводной воды в городе была обнаружена ДНК возбудителя дизентерии. Временно приостановлена деятельность школ и детских садов, запрещено использование водопроводной воды для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд.-0-