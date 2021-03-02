Число отравившихся в Красноярске школьников возросло до 91

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество школьников, предположительно, отравившихся салатами в Красноярске выросло до 91, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Красноярского края.

Ранее региональное управление Роспотребнадзора сообщало, что зарегистрировано более 70 случаев иерсиниозной инфекции с предварительным диагнозом "псевдотуберкулез". Пострадали дети от 7 до 14 лет. По данным ведомства, предполагаемый фактор передачи возбудителя иерсиниозной инфекции - салаты, изготовленные с нарушением технологического процесса.

"С 18 февраля по 1 марта в Красноярске зарегистрирован 91 случай заболевания иерсиниозом среди учеников в возрасте от 7 до 14 лет в 25 школах. Проверка также показала, что ДНК возбудителя иерсиниоза выявлена в суточных пробах салатов и в пробах овощной продукции от поставщика", - сообщили в пресс-службе.

По данным Минздрава РФ, в стационарах в состоянии средней тяжести находятся 56 человек. По всем случаям отравления ведутся служебные проверки. Во всех школах Красноярска приостановлено приготовление блюд из сырых овощей и фруктов без термической обработки.-0-