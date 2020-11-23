Число пациентов с тяжелым течением COVID-19 в Японии возросло до рекордной отметки

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число пациентов, инфицированных коронавирусом и находящихся в тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии, достигло в Японии рекордной с начала пандемии отметки. Об этом сообщает японское информационное агентство Jiji Press.

По состоянию на 23 ноября, в Японии в настоящий момент зарегистрирован 331 пациент с тяжелым течением COVID-19. Предыдущий максимум - 328 больных - был зафиксирован в стране на пике первой волны эпидемии, 30 апреля.

Наибольшее число "тяжелых" пациентов с коронавирусом зафиксировано в префектуре Осака (91), далее следуют Канагава (44), Токио (40) и Хиого (27).

За минувшие сутки в Японии было выявлено по крайней мере 1,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. По сравнению с последними днями суточный прирост снизился, однако это можно объяснить тем, что на выходных в Японии в целом проводится меньше тестов, что неоднократно отмечали местные власти.

По последним данным, общее число заразившихся коронавирусом на территории Японии превысило отметку 135 тыс. человек, 2 008 инфицированных умерли. К настоящему времени выздоровели более 112 тыс. человек. В день по всей стране в среднем проводится свыше 30 тыс. тестов на коронавирус.-0-