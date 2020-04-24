Число подтвержденных случаев COVID-19 в России превысило 68 тыс.

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом нового типа в РФ за последние сутки выросло на 5849 и сейчас составляет 68 622 человек во всех регионах страны. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщили в российском оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, рост за сутки третий день подряд не превышает 10%. За сутки умерли 60 пациентов с коронавирусом, всего за весь период в России умерли 615 зараженных COVID-19.

Количество случаев заражения коронавирусом в Москве за сутки возросло на 2957 - до 36 897.

Как отмечается, у 46,1% новых пациентов, выявленных в России, не было симптомов COVID-19.

По последним данным, общее число подтвержденных случаев COVID-19 в мире составляет 2,72 млн, с момента вспышки скончались 191 тыс. человек.-0-