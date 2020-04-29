Число подтвержденных случаев COVID-19 в России превысило 99 тыс.

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 5 841 и сейчас составляет 99 399 человек, сообщает ТАСС.

Как рассказали в российском оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, за сутки в РФ подтверждены 108 летальных случаев. За весь период умерли 972 зараженных COVID-19.

За сутки новые 2 220 случаев заражения коронавирусом нового типа зафиксированы в Москве, всего в российской столице 50 646 зараженных.

Как отмечается, у 2624 (44,9%) новых пациентов, выявленных в России, не было симптомов.

По последним данным, общее число подтвержденных случаев COVID-19 в мире составляет 3,12 млн, с момента вспышки скончались 217 тыс. человек.-0-