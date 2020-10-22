22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 в мире превысило 41,1 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 423 тыс., что представляет собой новый рекорд роста заболеваемости за сутки. Согласно опубликованным в четверг данным Всемирной организации здравоохранения, количество летальных исходов выросло более чем на 6,4 тыс., приблизившись к 1,13 млн, сообщает ТАСС.

По состоянию на 15.45 мск 22 октября, в ВОЗ поступили сведения о 41,104 млн инфицированных и 1,128 млн умерших. Число заразившихся за сутки выросло на 423 819, число умерших увеличилось на 6424. До сих пор рекордным считался суточный рост в 412 889 заразившихся, который зафиксирован 17 октября.

В Европейском регионе ВОЗ за сутки был выявлен 192 831 новый случай заражения. На втором месте - Северная и Южная Америка (128,5 тыс. случаев), на третьем - Юго-Восточная Азия (68,8 тыс.).

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 8,184 млн. В Индии - 7,706 млн, Бразилии - 5,273 млн, России - 1,463 млн, Аргентине - 1,021 млн, Испании - 1,005 млн, Колумбии - 974,1 тыс., Франции - 927,2 тыс., Перу - 874,1 тыс., Мексике - 860,7 тыс., Великобритании - 789,2 тыс. и Южной Африке - 708,3 тыс.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.-0-