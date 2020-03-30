Число подтвержденных случаев коронавируса в Украине возросло до 480

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Украине по состоянию на утро 30 марта зафиксировано уже 480 случаев заражения COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает "Укринформ".

"По состоянию на 10.00 (по местному времени) 30 марта в Украине 480 случаев коронавирусной болезни COVID-19, за сутки мы зарегистрировали 60 случаев. Всего мы имеем 11 летальных случаев, из них два в Киевской области. Шесть пациентов полностью выздоровели ", - сказал Виктор Ляшко.

Сейчас, по его словам, большинство случаев зарегистрировано в Киеве - 102, в Киевской области - 49, Черновицкой области - 75, Тернопольской области - 60.

Среди заболевших 22% составляют люди в возрасте от 50 до 59 лет, 21% - от 30 до 39 лет, 20% - от 40 до 49 лет. Согласно официальной статистике, 52% из всех заболевших - женщины.-0-