Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России выросло за сутки на 32 974

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 32 974, до 9 769 011. Это следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, сообщает ТАСС.

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,34%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 35 182. Всего уже выздоровели 8 471 813 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 86,7% от общего числа заразившихся.

Количество летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1 215 против 1 217 днем ранее, до 280 072. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до 2,87%, следует из данных штаба.

В Москве число заразившихся коронавирусом увеличилось за сутки на 3 356 против 3 304 днем ранее, до 1 959 939. В относительном выражении прирост составил 0,17%.

Число летальных исходов в Москве возросло за сутки на 93 против 95 днем ранее, до 34 576, следует из данных штаба.-0-