Число погибших из-за извержения вулкана в Конго возросло до 32 человек

25 мая, Конго /БЕЛТА - СИНЬХУА/. Число погибших в результате извержения вулкана Ньирагонго в Демократической республике Конго увеличилось до 32 человек, 170 детей до сих пор числятся без вести пропавшими.

Ранее власти сообщали о 15 погибших: двое сгорели заживо, девять человек погибли в результате ДТП во время эвакуации жителей районов, еще четверо погибших - заключенные, попытавшиеся во время извержения вулкана бежать из центральной тюрьмы Гомы. Пострадало 17 деревень, были разрушены три медицинских центра, школа и водопровод.

Извержение одного из самых активных вулканов Африки - Ньирагонго - началось вечером 22 мая. В северо-восточных районах Гомы была объявлена эвакуация. Около 7 тыс. человек бежали из города в соседнюю Руанду. Очевидцы передают о двух крупных выбросах лавы. Ее поток устремился к аэропорту, расположенному у озера Киву.

Ранним утром 23 мая извержение прекратилось. Город Гома, население которого превышает 1,5 млн человек, не пострадал. Лава стекала с северо-восточного склона вулкана, ее основной поток двигался к городскому аэропорту, прилегающему к озеру Киву. Лава остановилась в 50 м от границы аэропорта. С прекращением извержения люди начали возвращаться в свои дома. Значительный ущерб нанесен пригородам Гомы, вплотную подходящим к северо-восточному склону вулкана. Там разрушено несколько десятков домов.

Вулкан Ньирагонго находится примерно в 18 км от города Гома. Он расположен в горах Вирунга на границе Конго, Уганды и Руанды. Его высота составляет 3470 м. Он известен своей сверхтекучей вследствие особого химического состава лавой. Скорость движения лавы со склонов вулкана достигает 96 км/ч. Одно из самых значительных извержений Ньирагонго произошло в 1977 году - тогда погибли более 2 тыс. человек. Последнее извержение этого вулкана произошло в 2002 году. Лава покрыла большую часть Гомы. Сотни людей погибли, сотни тысяч покинули свои дома.-0-