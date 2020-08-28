Число погибших из-за ливней в пакистанском Карачи возросло до 47

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших из-за сильных дождей и вызванных ими наводнений в пакистанском Карачи возросло до 47 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию телеканала Geo.tv.

Отмечается, что почти все основные дороги в городе остаются затопленными, для передвижения местные жители используют лодки. В некоторых районах отсутствует электроснабжение. В ликвидации последствий ливней и спасательных операциях задействованы подразделения армии Пакистана.

Военные медики оказывают помощь пострадавшим, а авиация оценивает ситуацию в районах бедствия с воздуха. Созданы 32 полевых госпиталя и 56 временных центров для пострадавших. В Карачи введено чрезвычайное положение. Ранее метеорологи сообщали, что в начале недели в районе города выпало аномальное число осадков. Предполагается, что в ближайшее время сильные ливни в регионе продолжатся.-0-