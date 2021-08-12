Число погибших из-за наводнений на севере Турции возросло до 17

Фото ТАСС
12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 17 человек погибли в результате наводнений на севере Турции. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, информирует ТАСС.
"Я выражаю соболезнования в связи с гибелью 17 наших граждан в результате наводнений в провинциях Кастамону, Синоп и Бартын", - написал президент Турции на своей странице в Twitter.
Ранее власти республики сообщили об 11 жертвах в результате стихийных бедствий на севере страны.-0-
"Я выражаю соболезнования в связи с гибелью 17 наших граждан в результате наводнений в провинциях Кастамону, Синоп и Бартын", - написал президент Турции на своей странице в Twitter.
Ранее власти республики сообщили об 11 жертвах в результате стихийных бедствий на севере страны.-0-