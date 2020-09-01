Число погибших из-за наводнений в Афганистане выросло до 190

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1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате наводнений в Афганистане возросло до 190, пострадали 172 человека. Об этом сообщает афганский телеканал TOLONews со ссылкой на Министерство по ликвидации стихийных бедствий.
Ранее сообщалось о 160 погибших и 250 пострадавших.
По данным ведомства, в результате стихийного бедствия было полностью разрушено 1055 домов, почти 3 тыс. зданий повреждено.
Наводнения, вызванные сильными ливнями, произошли в 10 провинциях Афганистана 26 августа. Наибольший урон стихия нанесла провинции Парван, только здесь погибли не менее 120 человек.-0-