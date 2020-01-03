Число погибших из-за наводнений в Индонезии превысило 40

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате наводнений и оползней в Индонезии возросло до 43 человек, десятки тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома, передает Reuters.

Ранее сообщалось о 21 погибшем.

Причиной наводнений стали проливные дожди, которые начались в стране 31 декабря. Наибольший урон нанесен столице Индонезии Джакарте, а также близлежащим городам. Значительно пострадала дорожная инфраструктура, в том числе железнодорожные пути.

По данным синоптиков, в ближайшие дни сильные дожди в регионе продолжатся. Власти уже распорядились подготовить несколько самолетов, чтобы разбить дождевые облака и снизить интенсивность осадков.-0-